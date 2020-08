El Berguedà dobla en un any el nombre de rescats per la massificació de l'espai natural

L'allau de muntanyencs i excursionistes als espais naturals del nord del Berguedà aquest estiu ha fet que el nombre de rescats s'hagi duplicat a la comarca durant el juny i el juliol, segons els Bombers. En aquests dos mesos, el cos d'emergències s'hi ha desplaçat 19 vegades per rescatar persones que hi feien esport o hi havien anat a caminar, alguns amb poca preparació, i el Berguedà s'ha convertit, des que va acabar l'estat d'alarma, en la quarta comarca de Catalunya on els Bombers han hagut d'intervenir més. L'any passat, hi van practicar un total de nou rescats durant el mateix període.

La comarca ja és tradicionalment una de les que registren més incidències a l'entorn natural per l'atracció del Pedraforca entre els aficionats a la munta-nya, però els Bombers destaquen aquest any que estan fent més sortides del que és habitual aquests mesos arreu de Catalu-nya, el que constata una gran mobilitat als espais naturals del país. La xifra significa que, de mitjana, han fet uns dos rescats setmanals al Berguedà. «En el conjunt de Catalunya, aquesta època de l'any solíem fer uns 10 o 12 serveis de mitjana, però ara cada cap de setmana fem unes 20 sortides», explica a Regió7 el sergent responsable del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), Francesc Martínez.

En les dades acumulades de l'any –des del gener fins al 31 de juliol– s'observa que els municipis de Saldes i Gósol els Bombers hi han actuat 15 vegades, dos cops més que l'any passat, però s'ha de tenir en compte que aquests rescats han tingut lloc, sobretot, des que els ciutadans van començar a desplaçar-se a altres municipis amb total llibertat, el mes de juny. «La sensació és que la gent està fent moltes sortides a la munta-nya, i molts dels serveis que fem són per caigudes, torçades de turmells i altres lesions a les extremitats inferiors», explica el responsables dels GRAE.

Especialment significatiu és l'increment de rescats que els Bombers han dut a terme al Solsonès, ja que hi han fet set intervencions per anar a buscar persones que no podien seguir la ruta que feien, mentre que l'any passat, al juny i al juliol, només hi van portar a terme un operatiu. En total s'han fet 16 serveis de salvament més que l'any passat en el conjunt de comarques de l'àmbit de Regió7, i s'ha passat de 51 a 67, comptant només el període esmentat i sense tenir en compte el Baix Llobregat Nord, on històricament hi ha hagut un alt nombre d'incidències als municipis de l'entorn del Parc Natural de Mont-serrat.

Precisament als municipis que hi ha a la vora de Montserrat hi ha hagut menys rescats que l'any passat, a diferència del que ha passat als dels voltants del Pedraforca, i en aquest sentit a Collbató els Bombers s'hi han desplaçat 13 vegades entre el gener i el juliol d'aquest any, mentre que en el mateix període de l'any passat hi van fer 21 rescats. Al Bruc se n'han fet set, i l'any passat 16; a Monistrol 12, mentre que fa un any n'hi va haver 15; a Marganell tres, i per tant n'hi ha un més. «Veiem molts excursionistes, i a part dels rescats, hi ha un impacte ambiental sobre l'entorn», destaca Martínez.