Un camió desfrenat s'estampa a la terrassa d'un bar a Berga

Un camió s'ha estampat aquest dimecres al matí contra la terrassa d'un bar a Berga sense provocar ferits. Els fets han tingut lloc a dos quarts de 8 del matí quan el vehicle estava estacionat a la plaça Gernika i el camioner treia la càrrega del frigorífic del camió per un altre bar que hi ha just al davant. Per causes que es desconeixen, el vehicle s'ha desfrenat i ha anat a parar a la terrassa de l'establiment, que té la particularitat que està per sota del nivell de la vorera i, per tant, i les rodes davanteres han quedat atrapades i no el podien treure. El conductor no ha patit ferides i només s'han lamentat danys materials de poca consideració. Han fet falta dues grues per retirar el camió, a les 11 del matí, moment en què la Policia Local ha hagut de tallar el trànsit a la rotonda de la plaça.