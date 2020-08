Desmantellada una banda dedicada al tràfic internacional de marihuana amb plantacions a Sant Vicenç de Castellet

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de marihuana amb la detenció de 20 persones com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal, tinença il·lícita d'armes i defraudació de fluid elèctric. L'entramat criminal estava format per bandes d'origen suec, britànic i polonès. Els líders eren dos germans suecs extremadament violents detinguts a Premià de Dalt que coordinaven el tràfic internacional. També es van detenir en diversos municipis 18 membres de la banda britànica, responsable de cinc plantacions de marihuana a Catalunya. La banda polonesa feia la distribució en escalfadors d'aigua i paqueteria postal.

Els líders de l'organització criminal es van detenir l'1 de juliol en una entrada i escorcoll a Premià de Dalt. Després de passar a disposició judicial el jutge va decretar el seu ingrés provisional a presó.

La segona fase de l'operatiu es va dur a terme el dimarts 4 d'agost amb tretze entrades i un escorcoll per desarticular l'organització criminal d'origen britànic, recercar més indicis i detenir els presumptes responsables dels fets investigats.

El dispositiu policial es va materialitzar a Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Argentona, Cabrils, Les Franqueses del Vallès, Granollers, Vallromanes, Sant Fost de Campsentelles, Santa Perpètua de la Moguda, Sitges, Abrera i Sant Vicenç de Castellet.

En els escorcolls es van intervenir diners en diverses divises, telèfons mòbils i una arma de foc. En el global de la investigació s'han desmantellat cinc plantacions de marihuana amb unes 1900 plantes, s'han intervingut més 100 quilos de cabdells marihuana i s'han intervingut 137.000 euros en efectiu.



Ampli historial delictiu

La investigació es va iniciar el mes de juliol de 2019 quan es va detectar un entramat criminal d'origen suec establert principalment a Catalunya, vinculat al tràfic internacional de substàncies estupefaents. La coordinació policial va revelar que el grup era extremadament violent ja que els seus membres eren autors de diversos tirotejos i assassinats, tant a Suècia com a d'altres països del nord d'Europa.

Els líders de l'estructura criminal s'haurien associat amb altres organitzacions d'origen britànic i polonès, per operar de manera conjunta i coordinada per a l'exportació d'importants partides de droga amb destinació als seus països d'origen, en els que disposaven de la infraestructura necessària per a la seva distribució. D'aquesta manera optimitzaven els recursos i compartien la logística.

La branca polonesa tenia una infraestructura logística que els permetia ocultar substàncies estupefaents a l'interior d'escalfadors d'aigua a Catalunya i lliurar-les posteriorment en qualsevol país europeu. Al juny es van intervenir 20 quilograms de marihuana oculta dins d'escalfadors d'aigua quan el conductor d'un camió pretenia creuar el pas fronterer de la Jonquera.

També utilitzaven la paqueteria postal com a mètode per transportar la droga i distribuir-la. Es van detectar fins a dos enviaments més amb el mateix modus operandi que es van poder intervenir a Polònia i Suècia.

L'estructura sueca liderada pels dos germans suecs s'ocupava de l'adquisició i venda de partides de droga a nivell local, l'obertura de noves vies d'exportació segura de mercaderia il·legal a països del nord d'Europa, la planificació i execució d'assalts violents a altres traficants de substàncies estupefaents, a més de la protecció de la resta de membres davant d'eventuals ingerències d'altres organitzacions similars que s'erigeixen com la seva competència directa.

D'altra banda l'organització d'origen britànic s'ocupava de la producció massiva de marihuana mitjançant l'explotació de múltiples plantacions il·lícites de cànnabis ubicades principalment al Maresme, Vallès Oriental, Baix Llobregat i el Bages. Aquesta estructura comptava amb una gran capacitat financera que li permetia la compra o arrendament d'immobles al nostre país on també hi instal·laven aquests cultius.