Un incendi crema dues naus industrials al polígon Sant Isidre de Sant Fruitós

Setze dotacions del Bombers han treballat aquest dimecres a la nit i dijous a la matinada en l'extinció d'un incendi en dues naus industrial de Sant Fruitós de Bages. El foc s'ha declarat quan faltaven pocs minuts per les 11 de la nit i a causa de les flames, molt virulentes, el sostre d'una de les naus ha caigut. Es tracta de dues empreses ubicades al polígon de Sant Isidre, una de les quals es dedica a la fabricació de peces de plàstic i a on, segons Bombers, hi ha dissolvents i pintures. El fum és ben visible des del poble. L'altra empresa es dedica al transport i la logística, i hi havia tràilers que els efectius encarregats de l'extinció de l'incendi han pogut protegir mentre els retiraven.

Tot i que una de les empreses treballa principalment amb plàstic, els Bombers no han evacuat ningú. L'alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, Àdria Mazcuñán, que seguia ahir a la nit l'evolució de l'incendi, deia en declaracions aquest diari que les previsions eren que el foc cremés "tota la matinada" i que caldrà esperar avui les investigacions per aclarir la causa de l'incendi. L'alcaldessa deia que no hi hagut ferits.

Una de les empreses és Plàstics Ensija, una empresa familiar de Sant Fruitós. L'altra nau és un magatzem de camions de Denso.