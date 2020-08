El desallotjament dels okupes fa caure els robatoris al carrer del Cós

Bloc del carrer on hi havia del grup d'okupes

Bloc del carrer on hi havia del grup d'okupes mireia arso

No hi ha robatoris i hi ha menys aldarulls. Els comerciants del car-rer del Cós de Manresa afirmen que no han estat testimonis de furts ni d'estrebades en les darreres dues setmanes. Tenen la percepció que hi ha més seguretat des que l'Ajuntament va desallotjar, el 30 de juliol passat, els set joves que provocaven malestar a la zona, i a qui veïns i botiguers assenyalaven com a autors de robatiris a establiments i a vianants.

Ocupaven el tercer pis del número 15 del mateix carrer i el consistori va ordenar el seu desallotjament en considerar que es tracta d'un pis que no reuneix les condicions per viure. Els joves hi continuen passejant ocasionalment, però els comerciants diuen que respiren més tranquils. «En total, em van robar 29 bosses de taronges», explica la responsable de la franquícia de Superverd, al carrer del Cós, Isabel Espinola, i afegeix que des que ja no hi viuen, el car-rer està més tranquil malgrat que a vegades se'ls vegi passejant. Els mesos anteriors, no només ella va tenir furts a la botiga, sinó que va ser testimoni de com cometien petits robatoris tot estirant cadenes a persones grans i agafant-los la bossa.

«És cert que estem més tranquils i que els clients venen amb més seguretat, però és una pena que els hagin hagut de desallotjar perquè al cap i a la fi són molt joves, les seves vivències són dures i no disposen de recursos per tirar endavant», afegeix. Els problemes es remunten a fa més d'un any i no només hi havia robatoris, sinó que també provocaven molèsties als veïns amb aldarulls a la nit.

Altres comerciants que prefereixen no donar el seu nom asseguren també que en les darreres setmanes estan més tranquils. El propietari d'uns dels bars del car-rer, que afirma haver estat testimoni de tres estrebades sempre protagonitzats pel mateix jove, remarca que temia per la sensació d'inseguretat dels clients, així que s'alegra que aquesta percepció hagi canviat.

El propietari d'un forn de pa assegura que la setmana del desallotjament un noi va entrar més enllà del mostrador i va aconseguir fer-lo fora sense que agafés res. I els treballadors d'un supermercat asseguren estar encara a l'aguait per si entren. I és que sovint els joves amagaven productes on podien per no pagar-los.

El president de l'Associació de Veïns de Valldaura, Faustí Fíguls, afirma que els veïns ja no estan tan preocupats en no haver-hi al carrer del Cós els aldarulls que protagonitzaven els joves que vivien a l'habitatge. I és que els veïns parlen de baralles entre els mateixos joves i sorolls, part dels robatoris al carrer.

«S'ha de remarcar que el tema de la inseguretat no és exclusiu del carrer del Cós, sinó de molts punts de Manresa, i és un problema de ciutat, però des de fa dues setmanes estem millor», explica la propietària d'una perruqueria al mateix carrer. Afirma que els clients estan més tranquils i que, malgrat no ser-ne testimoni directe, sí que ha tingut constància des de fa un any de robatoris de cadenes, bosses i mòbils. «Personalment no he tingut cap conflicte amb els nois. El febrer van intentar entrar a la perruqueria, i és que em vaig trobar el pany forçat, però no puc atribuir-ho als joves que ocupaven els pis. No sé qui va ser», diu.

Hi ha altres pisos ocupats, però els veïns i els comerciants no se'n queixen en no generar problemes, i fins i tot n'hi ha que hi mantenen una relació cordial.