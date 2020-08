Un llamp provoca un incendi forestal a Monistrol de Montserrat

Els Bombers de la Generalitat han rebut aquest dijous, a les 15.10 hores, l'avís d'un incendi forestal a Monistrol de Montserrat a causa d'un llamp.





Hem tingut un avís d'incendi forestal a Monistrol de Montserrat (15.10 h). L'ha causat un llamp, la força de la tempesta l'ha estirat sobre la vegetació seca, i l'ha apagat la pluja. #bomberscat controlem que no hi quedin punts calents pic.twitter.com/lHeLppn9hM — Bombers (@bomberscat) August 13, 2020

La força de la tempesta l'ha estirat sobre la vegetació seca. Per sort, elsque estan caient a bona part del Bages han afavorit la sevaNo obstant això, actualment el cos de bombers està controlant que no hi quedin punts calents.