Un incendi crema dues naus a Sant Fruitós i amenaça la continuïtat de Plàstics Ensija

Un incendi va destruir ahir a la matinada les naus industrials de dues empreses familiars del polígon de Sant Isidre de Sant Fruitós de Bages, fet que amenaça la continuïtat d'una d'elles, Plàstics Ensija. Els responsables del negoci, que estaven molt afectats, deien que no sabien si podrien remuntar l'activitat en el futur. Afirmaven que encara n'havien de parlar i que just havien començat, després d'un dia extenuant, a fer els primers tràmits amb l'asseguradora. És una família de quatre germans i dos són al capdavant del negoci des del 2013.

Ahir a la tarda encara hi fumejava el foc somort i hi havia set dotacions de Bombers fent guàrdia, amb la previsió que una s'hi quedés tota la nit per evitar que revifessin les flames. Els cossos d'emergències van rebre l'avís dimecres a les 11 de la nit, i en un primer moment 16 vehicles dels Bombers es van mobilitzar per sufocar les flames, que tenien molta virulència i van arribar a ensorrar una part del sostre. Va ser un foc molt virulent. La columna de fum negre era ben visible dijous a la matinada des dels nuclis del voltant. A part dels Bombers, també hi van treballar efectius dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

A la nau de Plàstics Ensija es fabricava envasos de plàstic, però Protecció Civil no va ordenar el confinament de la població dels municipis més pròxims perquè, segons fonts del cos, un cop rebuda l'alerta van comprovar que no hi havia cap risc. Tot i els importants danys materials, no es va haver de lamentar cap ferit. Es tracta de dues naus industrials que estan de costat, i en la que hi treballen el plàstic hi havia dissolvents i pintures, mentre que a la del costat, del negoci Go Vilatrans, dedicat a logística i transport, hi havia emmagatzemats productes dels clients a qui presten servei.

En aquesta darrera empresa, tot i la desgràcia, van tenir sort, en part, a l'esforç dels mateixos treballadors perquè van poder salvar els camions. «Van venir els empleats, alguns del quals estaven de vacances, i ens van ajudar a treure els camions a temps de la nau on s'estava estenent el foc», explicava ahir a aquest diari Agustí Gómez, un dels tres germans que és al capdavant de l'empresa. De fet, Go Vilatrans té una altra nau just al davant de la que es va cremar i, per tant, es va salvar, on tenen unes oficines i ahir hi havia estacionats camions.



No se sap l'origen del foc

L'alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, Àdria Mazcuñan, va fer un seguiment del foc i va dir que ara caldrà esbrinar com s'ha originat l'incendi, però la investigació començarà quan el foc es doni per extingit del tot i ahir els Bombers no s'aventuraven a assenyalar cap hipòtesi. El balanç denotava l'abast del foc: les flames van cremar el 100% de l'empresa logística i el 90% de l'empresa de plàstic.

Protecció Civil va donar suport als equips encarregats de l'extinció de l'incendi tot oferint-los entrepans, i representants de l'Ajuntament es van desplaçar també a la zona per donar suport a les famílies propietàries de les empreses afectades, que estaven en estat de xoc en veure com el foc destruïa les naus, segons testimonis presencials.

Tot i que veure l'empresa der-ruïda pel foc va ser un cop dur, els germans de l'empresa Go Vilatrans afirmaven ahir a la tarda a aquest diari que no es deixarien abatre i que pensen reprendre tota l'activitat com més aviat millor. Volen mirar endavant. Asseguraven que no havien aturat l'activitat del tot i treballaven com podien. «Seguim mantenint el servei de transport amb els camions i, per tant, els camioners estan treballant. Ara caldrà refer tota la part de la logística», explicava Agustí Gómez, tot sobreposant-se al daltabaix. Ahir ja estaven mirant un nou magatzem per oferir tan aviat com puguin el servei de logística. Un total de 20 empleats hi treballen.

Els tres germans que estan al capdavant del negoci des del 2009 afirmaven que per a ells l'empresa és un llegat familiar perquè el pare la va crear el 1986. Per aquest motiu es reivindiquen com una empresa amb un fort arrelament al municipi. «Tirarem endavant perquè els clients ens han dit que ens donen confiança, així que la part logística la tirarem endavant de nou des de zero», afegia Gómez. Tot i l'optimisme per tirar endavant, no amagaven que ha estat un cop molt dur veure com es cremava la nau.

Per la seva banda, l'alcaldessa, que va seguir l'evolució de l'incendi, deia que estaven al costat dels empresaris i que els ajudarien en el que fes falta. «Es tracta de dos negocis del municipi que donen llocs de treball i per aquest motiu estem al seu costat, i els donarem facilitats», explicava.