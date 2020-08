Una dona mor en caure en un dipòsit d'aigua a Cabrera d'Anoia

Els Bombers de la Generalitat hem rescatat avui (avís 13.28 h) una dona de 71 anys que s'havia precipitat dins un dipòsit d'aigua, situat a la seva propietat al municipi de Cabrera de l'Anoia, mentre hi estava fent tasques de neteja. Malauradament, els efectius de rescat no han pogut fer res per la seva vida.

El marit de la víctima ha comunicat el sinistre i, immediatament, s'han dirigit cap a l'indret 4 dotacions de Bombers de la Generalitat dels parcs de Capellades i Vilafranca del Penedès, així com dotacions de Mossos d'Esquadra i personal del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

Els efectius de rescat han trobat la víctima dins una cisterna gairebé buida d'aigua d'1.5 metres d'alçada, aproximadament, que han tombat com a forma més ràpida per accedir a la dona. Un cop rescatada, efectius del SEM li han proporcionat auxili en forma de recuperació cardiopulmonar (RCP), sense resultats.