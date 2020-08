El cervell dels Bombers a la regió central

Cada cop que arriba l'alerta d'una emergència al regió central que requereix l'actuació dels Bombers, sona el telèfon de la sala de comandament. Una de les quatre operadores agafa el telèfon i recull tota la informació possible de la incidència i s'activen les dotacions de Bombers que es consideren necessàries per atendre l'emergència. Això passa, pel cap baix, unes cinquanta vegades cada dia, explica Joan Reyes, sotsinpector dels Bombers de la Generalitat i cap de la unitat de la sala de control de la regió d'emergències centre, un espai que ell mateix defineix com el «cervell» de la regió.

A més, a part d'activar els Bombers, des d'aquesta sala també es contacta amb la policia o el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Protecció Civil i les ADF amb els quals actuen de manera coordinada per fer front a la situació. Un cop s'han activat les diferents unitats, també es manté el contacte de manera constant per revisar la situació i determinar si es poden començar a retirar efectius o calen reforços.

Aquesta unitat està ubicada en un dels mòduls de la regió d'emergències centre, darrere del Parc de Bombers de Manresa. A més, disposa d'una furgoneta, la unitat de comandament mitjà que en els casos de més dimensió permet dirigir l'operatiu in situ, com va passar en la recerca de l'home desaparegut el 23 de juliol a Salelles.



24 hores 7 dies a la setmana

Els tècnics treballen les 24 hores, els set dies a la setmana i a l'estiu, en horari de dia disposen del reforç d'un cinquè tècnic que treballa a la unitat mòbil.

Tot i que està operativa les 24 hores, es podria dir que a la sala de comandament la jornada comença a les 7 del matí amb el relleu dels operadors que han treballat les últimes 12 hores i del cap de coordinació que territorial, que és un inspector o sotsinspector, i el seu ajudant que han fet un torn de 24 hores.

A les 7 del matí, explica Reyes, es fa un repàs de tots els recursos humans i materials -sobretot vehicles per si algun s'ha avariat o per alguna altra raó no està operatiu– que hi ha disponibles a la regió central, que actualment disposa de 10 parcs de bombers professionals i de 10 més de bombers voluntaris. A partir d'aquí es decidirà si cal redistribuir alguns recursos entre parcs o si tot està equilibrat per afrontar la jornada. Els operadors treballaran fins a les 7 de la tarda, quan es portarà a terme el seu relleu «d'una manera que no es noti en el servei», explica Reyes. Pel que fa a les diferents incidències, Reyes explica que el protocol ja marca uns mínims que s'han d'activar en cada cas però que la informació que faciliten els alertadors és «molt important» perquè des de la sala de control, on el màxim responsable és el cap de guàrdia, decideixi si cal activar més dotacions o no.

Reyes també posa l'exemple de l'incendi del dia 12 de juliol a Bo de Debò, a Sant Vicenç de Castellet, quan la gran xifra de trucades que van rebre, unes 150, també ajuda a saber que es tracta d'un incendi molt important. I encara que un cop són al lloc sempre es poden activar més unitats, el temps sempre juga en contra i per això una bona informació prèvia és clau.

Cada incidència es controla també en directe des de la sala de control des d'on segueixen les converses per emissora en cada servei i anoten les dades més destacades al sistema informàtic. Aquesta informació creuada amb l'altra tenen a la sala també és clau per prendre decisions que no afecten d'una manera estricta el servei dels Bombers.

En un incendi forestal, per exemple, diu Reyes, la sala de comandament té informació de les masies o les urbanitzacions de la zona i aquestes dades creuades amb les de l'emergència permeten prendre decisions com per exemple si cal confinar o desallotjar aquests punts habitats. També és des d'on, quan un servei s'allarga, saben si hi ha més necessitats logístiques com pot ser un avituallament o preveure el relleu de personal.