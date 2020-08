Els Bombers rescaten una dona desorientada a Òdena

Els Bombers van rescatar aquest diumenge al vespre una dona que s'havia desorientat a Òdena, a l'Anoia. Ella mateixa va avisar el cos d'emergències que havia arribat a un camp de conreus mentre feia senderisme a la zona del Puig Aguilera i que no sabia cap a on havia de tirar per arribar al seu destí. Els Bombers van rebre l'avís a les 20.30 h i van enviar una dotació al lloc dels fets. La dona va ser localitzada sana i estàlvia vint minuts després, a les 20.51 h, i acompanyada fins al seu vehicle pels efectius dels Bombers.