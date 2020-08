Dos ferits lleus en un accident de trànsit a Vallcebre

Dues motoristes han resultat ferides lleus aquest dilluns al matí en un accident de trànsit a Vallcebre. Un turisme i una moto, a on anaven dues dones, han xocat aquest dilluns a les 11.38 h del matí, segons han informat Bombers, en el punt quilomètric 5 de la carretera B-400. A part d'una dotació dels Bombers, un helicòpter medicalitzat i una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat fins al lloc on hi ha hagut l'accident. Una de les ferides ha estat traslladada amb helicòpter fins a l'Hospital Sant Bernabé de Berga i l'altra amb ambulància al mateix centre hospitalari. Els ocupants dels turisme n'han resultat il·lesos.