Tailàndia no executarà l'excandidat de PxC a Manresa i podria ser extradit

Tailàndia ha anul·lat la pena de mort per a l'excandidat de Plataforma per Catalunya (PxC) a Manresa Artur Segarra, decisió que obre la porta a la seva extradició a l'Estat espanyol. El rei del país del sud-est asiàtic ha canviat la pena capital a què va ser condemnat Segarra per l'assassinat el 2016 de l'enginyer de l'Albi (les Garrigues) David Bernat a Bangkok per la cadena perpètua. El Departament de Correccionals va confirmar ahir que Segarra és entre els reus que es van beneficiar del perdó reial amb motiu del 68è aniversari del rei Vajiralongkorn de Tailàndia.

L'indult sobre la pena capital i la imposició de la cadena perpètua obre la porta al fet que Segarra, que és a la presó des del febrer del 2016, pugui iniciar la sol·licitud de trasllat a una presó a l'Estat espa-nyol un cop compleixi almenys vuit anys d'empresonament. Això vol dir que com a mínim li queden quatre anys en una presó tailandesa. A més, d'acord amb el dictamen dels jutges, el condemnat haurà de tornar a la família de la víctima uns 20.000 euros que va aconseguir sostreure de la seva targeta de crèdit.

Veí de Terrassa, Segarra va integrar l'any 2007 la llista electoral a Manresa de la Plataforma per Catalunya. Concretament, Segar-ra va ocupar el número 20 de la llista de PxC de Manresa d'aquells comicis, a la part final de la candidatura. A l'egarenc, però, no se li coneix cap relació ni amb la ciutat ni amb el Bages.

El 20 de novembre del 2019 el Tribunal Suprem de Tailàndia va deixar en ferm la sentència i va mantenir la pena de mort contra el català pel segrest, robatori i assassinat premeditat de David Bernat, entre altres delictes. Segarra, que durant tot el procés judicial va mantenir el seu al·legat d'innocència, va confessar per primera vegada el 23 de desembre de l'any passat ser l'autor del crim en una carta per demanar clemència al monarca i evitar, així, la seva execució.

El pres va admetre en la missiva que la nit del 19 de gener de 2016 va matar el Bernat al reaccionar de manera violenta durant una baralla amb la víctima, tot i que va evitar pronunciar-se sobre el que va succeir després de l'assassinat.

Segons les investigacions acceptades per la Justícia, Segarra va planejar el segrest de Bernat amb l'objectiu d'apropiar-se dels diners que la víctima tenia en un compte bancari a Singapur, abans d'assassinar-lo entre el 26 o 27 de gener, esquarterar el cadàver i llançar-lo al riu Chao Praya, que creua Bangkok. Entre les indagacions hi ha la compra abans del crim d'un congelador per guardar el cos sense vida i el lloguer d'una casa als afores de Bangkok on va amagar part del material utilitzat en l'assassinat. A més, la investigació va determinar que Bernat va ser extorquit amb uns 900.000 euros i va detectar que s'havien produït moviments bancaris estranys després de la desaparició de l'enginyer.

El català no tenia ofici conegut i al país, ell mateix va dir durant el judici, hi havia anat a «descansar i practicar muay thai» (boxa local). Quan a vincles familiars, durant els fets pels quals ha estat condemnat a mort, Artur Segarra mantenia una relació amb una dona tailandesa, Pridsana Saen-Ubon, qui va testificar en contra seu en el procés judicial.

Tot i que a Tailàndia existeix la pena capital, fa 14 anys que no s'aplica. La darrera execució va tenir lloc l'any 2009, quan dos narcotraficants van ser condemnats a mort.