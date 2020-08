Veïns d'un bloc de Sant Joan tapien un pis on hi havia okupes conflictius

Els veïns d'un bloc del carrer Dos de Maig de Sant Joan de Vilatorrada van tapiar ahir un pis on hi havia okupes conflictius. Tècnics de l'Ajuntament van convèncer diumenge el darrer okupa que hi quedava que marxés de l'edifici. Un cop el pis va quedar buit, hi va haver un nou intent d'okupació per part d'altres persones, però la intervenció de la Policia Local i dels veïns del bloc ho van impedir.

Els veïns del bloc feia més d'un any que queixaven del malestar que provocaven una parella d'okupes que vivien en els baixos del bloc dels números 2-4, sobretot pels aldarulls i el mal ambient que causaven. Un dels dos va ser detingut fa un parell de setmanes pels Mossos d'Esquadra. Segons l'Ajuntament, l'arrestat entrava a pisos buits de diverses poblacions del Bages per, posteriorment, aprofitar-se de persones sense recursos tot fent-los pagar un preu perquè hi entressin a viure.

Un cop es va fer l'arrest, l'Ajuntament es va posar en contacte amb l'altre okupa i la seva família –que viu en un altre lloc– per convèncer-lo que marxés. Finalment ho van aconseguir diumenge, i el personal de l'Ajuntament va portar a la protectora d'animals dos gossos que tenien els okupes. El mateix diumenge, unes altres persones van intentar okupar el pis del carrer Dos de Maig, però la intervenció de la Policia Local i dels veïns del mateix bloc ho van impedir fent vigilància fins ahir al migdia, quan van tapiar la porta i les finestres.

Es tracta d'uns baixos que són propietat d'una entitat bancària i perquè no haver cap denúncia, els veïns veient que la situació de malestar s'eternitzava sense que s'obrís cap procés judicial que acabés amb l'ordre de desallotjament d'un jutge. Per aquest motiu, l'Ajuntament hi va acabar intervenint i ha donant suport als veïns.

Fonts de l'Ajuntament expliquen a aquest diari que els veïns es van posar en contacte amb la immobiliària que s'encarrega dels tràmits del pis de Sant Joan i li van demanar permís per tapiar les finestres i la porta. Els agents immobiliaris van respondre que no hi havia cap problema per barrar els accessos.

L'Ajuntament diu que amb aquesta actuació es posa fi al malestar dels veïns del bloc, que deien estar tips de la situació que vivien des de feia més d'un any.