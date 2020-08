Evacuen un edifici de CatSalut a Manresa

Un ensurt va obligar ahir al migdia a desallotjar un edifici d'oficines de CatSalut a Manresa. No es tracta d'un centre d'atenció mèdica i, per tant, no és un lloc gaire concorregut. Els Bombers van rebre, a les 14.05 h, l'avís que a les oficines de l'edifici número 7 de la Muralla del Carme hi havia fum i un cop s'hi van desplaçar van evacuar el personal que hi havia al seu interior. Al final va resultar ser un aparell d'aire condicionat que s'havia cremat i els Bombers ho van solucionar ràpidament, van desmuntar l'aparell, que va quedar en desús. En 45 minuts van donar el servei per finalitzat. S'hi va desplaçar una dotació.