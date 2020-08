La família dels germans desapareguts Pires Òrrit demana que es reobri el cas

Encara planen tots els interrogants sobre la desaparició, fa 32 anys a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa, dels dos germans Pires Òrrit. Llavors tenien 5 i 17 anys. La família no ha desistit mai de saber què va passar ni de buscar-los, i per aquest motiu volen que el cas es reobri amb la finalitat d'aclarir punts foscos de les investigacions que s'han portat a terme al llarg d'aquests anys. Recentment, l'advocada que representa la família, Iciar Iriondo, ha presentat als Jutjats de Manresa un dictamen sol·licitant al magistrat que reobri el cas.

No hi ha noves proves, però consideren que hi ha punts de les investigacions que s'han portat a terme fins ara que calen ser aclarits i indagar amb més detall, per així comprovar si es pot aportar una mica de llum a un misteri que fa més de tres dècades que manté gairebé totes les preguntes sense resposta. La família ha decidit ara fer aquest pas per encarar la nova investigació d'una manera diferent de com s'havia fet les anteriors vegades. «Tot i que han passat molts anys, creiem que si es porta la investigació amb un nou enfocament i s'aclareixen alguns detalls, podrem saber una mica més què va passar», explica la lletrada de la família a aquest diari.

«Volem comprovar si s'ha anat seguint la línia correcta per saber què va passar amb els germans desapareguts, i en casos de desaparicions una qüestió important és anar descartant coses i estar segur que la investigació segueix el curs adequat. Com a mínim s'hauria de saber això», explica Iriondo, que és fundadora del despatx Desenvolupament i Anàlisi Criminològica (DACRIM), especialitzat en criminologia i que, entre altres qüestions, assessora familiars de persones desaparegudes.

Al dictamen, presentat als Jutjats el mes de juliol, l'advocada argumenta per què s'hauria d'obrir de nou el cas, però no vol entrar en detalls del que especifica el document.

Nous interrogatoris

L'advocada prefereix no revelar públicament els punts en què cal indagar per seguir al peu de la lletra el procediment legal i poder fer correctament les indagacions, en el cas que el jutge hi doni el vistiplau. El que sí que ha confirmat és que si el magistrat aprova obrir una altra vegada la investigació hi ha persones que tenen a veure amb el cas que haurien de testificar. Tenint en compte que la pandèmia ha endarrerit els processos legals, la família espera una resposta del magistrat de cara a final de setembre o a l'octubre.

Iriondo és conscient que el cas s'ha reobert més d'una vegada anteriorment sense obtenir resultats i que han passat més de 30 anys des que Isidre i Dolors Pires Òrrit van desaparèixer sense deixar rastre, fet que dificulta una nova investigació. Tot i així, està esperançada que els Jutjats de Manresa donin una resposta afirmativa a la petició familiar.

Crida a qui pugui aportar detalls

Tal com s'ha fet les vegades anteriors, la família fa una crida a qualsevol persona que pugui aportar algun detall d'on podrien ser els germans o del que va passar el 5 de setembre del 1988 a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

No seria la primera vegada que el jutjat insta una nova investigació de la desaparició. El Jutjat número 1 de Manresa va reobrir el cas el setembre del 1994, a petició del detectiu barceloní Josep Maria Oliver, per poder interrogar el personal del centre hospitalari i familiars del pare dels nens. La finalitat: reconstruir el modus operandi de la fugida. La investigació de la policia, durant el primer any de la desaparició, simplement va concloure que havia estat una desaparició voluntària sense aportar proves.

Abans del 1994, havien reobert el cas un parell de vegades sense obtenir resultats satisfactoris. El detectiu Oliver ha investigat durant prop de 30 anys on podrien ser els germans, però tampoc ha obtingut la resposta al gran interrogant.

El mes de setembre farà 32 anys que no hi ha cap rastre d'Isidre Pires Òrrit, que llavors tenia cinc anys, ni de la seva germana Dolors, de 17, que van desaparèixer de l'hospital de Manresa. Quan les infermeres van passar per les habitacions dels pacients, a les 6 del matí, van trobar l'habitació buida i no hi havia cap indici d'on podia ser el nen, que estava ingressat per una estomatitis, ni la seva germana, que havia passat la nit al centre hospitalari per fer-li companyia.