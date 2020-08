Els Bombers apaguen un petit foc provocat per un llamp a l'Alt Urgell

Dos helicòpters i dues dotacions terrestre de Bombers van apagar ahir a la tarda un petit incendi forestal al municipi de Cabó, a l'Alt Urgell. Segons Bombers, un llamp hauria provocat el foc. L'incendi es va originar a la serra d'Ares, en una zona d'alta muntanya, a les 6 de la tarda en una zona boscosa on hi ha alzines. Es tracta d'un terreny de difícil accés i per aquest motiu la presències dels dos helicòpters va ser clau per les tasques d'extinció de l'incendi. Els Bombers desplaçats a la zona van poder apagar el foc amb facilitat.