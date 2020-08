Els Bombers donen per extingit el foc al polígon industrial de Sant Isidre

Aquest dijous els Bombers han donat per extingit administrativament l'incendi que es va ocasionar al polígon del Sant Isidre de Sant Fruitós de Bages el passat 13 d'agost i que va cremar les naus de dues empreses.

A dia d'avui, el focus de l'incendi encara fumeja tot i que aquests fums no es consideren un perill per a la salut de la població, segons els Bombers de la Generalitat. Un cop el cos d'emergències ha donat per extingit l'incendi, caldrà que es tregui la runa de les naus afectades i posteriorment els Bombers procediran a acabar de remullar la zona per tal que no hi hagi cap rebrot.