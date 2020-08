Un sindicat de Mossos denuncia falta de patrulles a la Cerdanya i a l'Alt Urgell

Una sola patrulla per vigilar la Cerdanya, comarca amb una alta afluència de turistes i visitants amb segona residència, és insuficient per al sindicat dels Mossos d'Esquadra USPAC. La situació és similar, segons diuen, a l'Alt Urgell. Per aquest motiu consideren que calen més efectius a les dues comarques, i en altres del Pirineu català, i insten els comandaments que tinguin en compte la seva idiosincràsia per augmentar el nombre de patrulles que fan vigilància.

«Molt ocasionalment hi ha dues patrulles. I si tenint en compte que hi havia el dispositiu Toga,i per tant s'havia de fer vigilància a les seus judicials per evitar atacs contra els jutjats, això ho feia més complicat», explica l'agent representant de la USPAC, Francesc Vidal. Afirma que la quantitat de turistes el cap de setmana en aquestes comarques fa que atendre més d'un servei sigui difícil, malgrat que «fins ara no ha passat res greu» pel fet de disposar d'una patrulla. «Hem estat de sort, però el dia que passi alguna cosa, ho lamentarem tots», afirma.

En el cas de l'Alt Urgell, com que disposa de la seu regional i és una comarca amb uns registres de trànsit importants en les temporades que la gent surt més a la muntanya els caps de setmana, de vegades hi ocasions treballa una patrulla mixta, de trànsit i seguretat ciutadana, i fan les tasques de vigilància. «Els nous agents que han sortit en les darreres promocions no comporta un increment significatiu dels efectius a la Cerdanya i l'Alt Urgell, ja que sobretot es reparteixen a Barcelona ciutat i a la resta de la zona metropolitana», afegeix Vidal.

La prefectura de la policia és l'organisme que estableix el nombre de patrulles que ha de sortir basant-se en les ràtios de població i les dimensions de la comarca, però en aquest cas el sindicat creu que no es té en compte la quantitat visitants els caps de setmana, tan a l'estiu com a l'hivern.

En el cas dels mesos de més fred, i quan les estacions d'esquí arrosseguen turistes a la neu, la població també es dispara els caps de setmana i per aquest motiu reivindiquen un Pla Hivernal, tal com es fa en regions costaneres a l'estiu. «Fa temps que ho demanem als comandaments, però ens diuen que no perquè la quantitat de turistes a la muntanya no és tan elevada com la de zones de platja. Però el cert és que hi puja molta gent i s'hauria de disposar de més recursos en la temporada de més fred», explica el representant sindical a aquest diari.



Roba per al fred

Una altra de les reivindicacions del sindicat dels Mossos a la Cerdanya i l'Alt Urgell és disposar de roba adequada per aguantar bé les inclemències del temps a l'hivern. «Simplement reparteixen una samarreta tèrmica als agents de les comissaries on fa més fred, però cal treballar amb millors condicions. Bàsicament perquè són comarques on neva, i ens calen pantalons i calçat que no traspassi l'aigua, i jaquetes que no permetin traspassar el fred», destaca. I és que la indumentària, fins ara, del cos policial no entén de diferències meteorològiques i un agent de Puigcerdà porta a l'hivern el mateix uniforme que un altre de Tortosa.

També parlen del mal estat dels vehicles i del material, i el representat sindical diu que a les comissaries pirinenques hi ha impressores avariades. Pel que fa als cotxes patrulla, n'hi ha que tenen molts quilòmetres perquè, per exemple, els agents de Vielha i el Pont de Suert han d'anar a la Seu d'Urgell a fer pràctiques de tir i al final «els vehicles estan més al taller que patrullant».