Set dotacions de Bombers treballen per apagar un incendi forestal a la Pobla de Claramunt

Set dotacions estan treballant des de dos quarts d'1 del migdia per apagar un incendi forestal a la Pobla de Claramunt. En les tasques d'extinció hi estan participant un helicòpter i sis vehicles terrestres del cos d'emergències. L'incendi s'ha declarat aquest dijous als afores del poble, entre l'autovia N-II i les vies del tren de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), i les darreres informacions indiquen que Bombers està atacant el flanc dret per evitar que les flames s'estenguin i així evitar una propagació més ràpida del foc.