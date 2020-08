Els Bombers apaguen dos focs a pobles de l'entorn de Montserrat

Els Bombers van haver de treballar ahir en l'extinció de dos incendis a municipis de l'entorn del Parc Natural de Montserrat. El primer es va declarar a la Pobla de Claramunt i el segon a Olesa de Montserrat.

En el cas de la Pobla de Claramunt, quinze dotacions van treballar des de dos quarts d'1 del migdia per apagar l'incendi forestal. En les tasques d'extinció hi van participar quatre helicòpters i onze vehicles terrestres del cos d'emergències. L'incendi es va declarar als afores del poble, entre l'autovia N-II i les vies del tren de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), i en un primer moment els Bombers van atacar el flanc dret per evitar que les flames s'estenguessin i així evitar una propagació més ràpida del foc.

La circulació de trens de la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) va quedar interrompuda menys d'una hora, entre Capellades i Igualada, perquè els efectius estaven treballant molt a prop de les vies. Poc abans de les 2 del migdia el foc va quedar estabilitzat. Finalment, els Bombers van donar l'incendi per exingit a dos quarts de 7 de la tarda, i calculen que, aproximadament, l'extensió cremada és de 0,5 hectàrees.

D'altra banda, un total de 15 dotacions dels Bombers van treballar ahir a la tarda en l'extinció d'un incendi de vegetació a Olesa de Montserrat. El foc va començar a les 15.37 h a prop del polígon Kao Corporation, darrere de l'empresa Suconspa. La columna de fum era ben visible des dels pobles del Baix Llobregat Nord i l'est de l'Anoia, i els Bombers van rebre alertes de veïns d'aquests municipis de l'entorn de Montserrat.

Les flames van cremar un camp d'oliveres i una zona abandonada d'herbes, i van originar un focus secundari de l'incendi. També s'hi van desplaçar diversos dispositius aeris per tirar aigua sobre el punt on cremava el foc. En total van treballar en les tasques d'extinció 11 vehicles dels Bombers, dos avions i dos helicòpters. Finalment, van donar aquest segon incendi per extingit a les 19.13 h i a les 20.00 h van marxar de la zona els darrers vehicles dels Bombers.