Els Bombers apaguen un petit foc forestal originat per un llamp a Castell de l'Areny

Els Bombers van apagat aquest divendres al matí un petit incendi forestal provocat per un llamp a Castell de l'Areny, a l'alt Berguedà. Han rebut l'avís a les 10.38 h que hi havia un foc a la zona de Coll de la Plana i hi han enviat dotacions terrestres i aèries. En aquesta actuació han participat membres del Grup d'Actuació Forestal (GRAF) de Barcelona, que avui estaven en base a la Catalunya Central, i hi han enviat un helicòpter i en poca estona han tingut l'incendi controlat. Segons fonts del cos d'emergències, només s'han cremat una soca i tres abres.