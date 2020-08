Una pedra impacta contra un vehicle a Alp, però no causa ferits

Una pedra va caure aquest dijous a la nit i va impactar contra una furgoneta que circulava per la carretera GI-400, a Alp. Segons fonts dels Bombers, que van enviar una dotació al lloc dels fets per atendre els ocupants del vehicle i netejar la calçada, l'incident no va provocar ferits. La pedra va caure d'una paret lateral de la via al punt quilomètric 2,5. El cos d'emergències va rebre l'avís a les 21.38 h.