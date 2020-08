S'incendia el quadre elèctric d'un bar a Sant Fruitós

Tres dotacions dels Bombers han treballat aquest divendres al matí per apagar un incendi que s'ha originat a la cuina d'un bar de Sant Fruitós de Bages, situat a la plaça de Lluís Espinal. L'origen del foc ha estat un quadre elèctric que s'ha encès, segons fonts dels Bombers, al local del Frankfurt Imag de la localitat bagenca, al voltant de les 11 del matí. No hi ha hagut persones ferides i les flames s'han pogut apagar ràpidament, segons les mateixes fonts.