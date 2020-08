Veïns de Manresa i Sant Fruitós es queixen de pudors fruit de l'incendi del dia 12 passat

Una pudor molt intensa que no els deixa dormir a la nit si tenen les finestres obertes. Les restes que encara fumegen de les dues naus que es van incendiar a Sant Fruitós de Bages la setmana passada han generat les queixes de veïnat de Manresa –de l'entorn de les Bases de Manresa, Guix, Casa Caritat i Trullols, entre altres– i Sant Fruitós, que, segons com bufa el vent, han de conviure amb la pudor intensa de cremat.

Els Bombers de la Generalitat, que ahir van donar per extingit l'incendi, és a dir, que descarten que pugui revifar, van explicar a aquest diari que les fumeroles que encara hi queden s'hauran d'apagar soles o quan es faci l'enrunament del que queda de les naus, perquè entrar-hi amb mànegues d'aigua seria perillós per als efectius perquè les restes que n'han quedat es podrien esfondrar.

Ahir mateix, l'Ajuntament de Sant Fruitós va emetre un comunicat en el qual va explicar que els Bombers de la Generalitat havien donat per «extingit administrativament l'incendi que es va ocasionar al polígon de Sant Isidre de Sant Fruitós de Bages el 13 d'agost passat [va començar a les 11 de la nit del dia abans] i que va cremar les naus de dues empreses». Afegia que, «a dia d'avui [ahir], el focus de l'incendi encara fumeja, tot i que aquests fums no es consideren un perill per a la salut de la població», i que «un cop el cos d'emergències ha donat per extingit l'incendi, caldrà que es tregui la runa de les naus afectades i posteriorment els Bombers procediran a acabar de remullar la zona per tal que no hi hagi cap rebrot».

Informats per aquest diari de les queixes veïnals, els Bombers van explicar a Regió7 que les pudors «segurament són a causa de les fumeroles, producte de la crema en somort sota les runes» i que «responen al fet que l'incendi s'ha hagut de deixar refredar sol perquè l'estructura està col·lapsada i hi ha risc d'esllavissades per als efectius que treballessin a dins».

Les mateixes fonts van voler remarcar que en tot moment s'ha treballat en «comunicació constant» amb Protecció Civil, els Mossos i l'Ajuntament de Sant Fruitós, i que fins que no es faci el desenrunament amb maquinària pesant és molt probable que les fumeroles continuïn generant pudors al veïnat, que no ha de patir per la seva salut perquè al seu dia ja es va dir que aquest fum no era tòxic. Per part seva, els Mossos van informar ahir que encara s'estan investigant les causes del foc.



Dues empreses afectades

L'incendi va destruir les naus industrials de dues empreses familiars del polígon de Sant Isidre: Plàstics Ensija, que fabricava envasos de plàstic, i GoVilatrans, dedicada a logística i transport. Les flames van cremar el 90% de la primera i el 100 % de la segona.