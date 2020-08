Cremen dos contenidors al carrer Circumval·lació de Manresa

Dos contenidors han cremat durant la matinada d'avui al carrer Circumval·lació de Manresa. Els Bombers han actuat al voltant de tres quarts de dues de la matinada per apagar els focs dels dos contenidors que, tot i trobar-se al mateix carrer estaven situats en llocs diferents del mateix. Segons Bombers, més enllà dels contenidors cremats no hi ha hagut més danys al carrer.