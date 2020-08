Mor una dona en sortir-se de la via i caure per un barranc a Saldes

Aquest matí hi ha hagut un accident de trànsit amb una víctima mortal a una pista al terme municipal de Saldes. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha sortit de la via i s'ha precipitat per un barranc. A causa de l'accident ha mort la conductora del turisme, A.R.A., de 43 anys i veïna de Vic. L'acompanyant ha resultat ferida greu i ha estat trasllada en helicòpter a l'Hospital Parc Taulí de Sabdell.

S'han desplaçat fins els lloc dels fets cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues ambulàncies i l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i cinc dotacions de Bombers de la Generalitat entre les quals 2 dotacions dels GRAE, una per terra i una altre per aire, que han fet la primera atenció sanitària i l'extracció del lloc de l'accident de la persona que ha resultat ferida greu i el posterior transfer fins a l'helicòpter del SEM.