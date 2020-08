Els nous bombers formats a Manresa

Tres dels bombers que s'han incorporat en l'última promoció del cos s'han format, en l'àmbit pràctic a Manresa, que és on han fet les seves últimes passes abans de ser nomenats oficialment com a membres del cos de Bombers en l'escala bàsica, categoria que ara han de consolidar, i també ja tenen una destinació. Els tres bombers que han fet aquestes pràctiques són Pol Raich, de Gironella, Ferran Matoses, de Barcelona i Arnau Pericas, de Sant Antoni de Vilamajor.

Havien de passar dos mesos –fins al 8 d'abril a Manresa però finalment, per la crisi de la covid-19, les pràctiques es van allargar fins al 19 de de maig perquè per evitar contagis havien de compartir sempre torn amb el mateix equip de guàrdia. Això també va significar que si fins aleshores havien coincidit sempre tots tres, van haver de separar-se. Raich explica que amb la pandèmia «la rutina del dia a dia va canviar. Les mesures de seguretat entre la citadania es van incrementar i per als bombers també».



Afrontant dos accidents greus

Les pràctiques sempre es fan en dos parcs diferents de Bombers i abans d'arribar a Manresa i un cop superades les proves pràctiques i físiques, els tres joves van passar per Gavà, un parc que defineixen com a molt més urbà i amb serveis molt més centrats en habitatges i la indústria. De fet, durant la seva estada a Gavà hi va haver el greu accident de la petroquímica de Tarragona i el temporal Glòria i van poder participar en primera persona en serveis relacionats amb les dues emergències. De fet, Raich narra que arran del temporal Glòria «van ser 24 hores molt intenses. S'acabava un servei i encara que no havíem pogut baixar del camió que ja estàvem en un altre». En l'arribada a Manresa, els tres joves recorden que es va trobar un parc molt diferent en el qual es combinen serveis urbans amb els més rurals i també els de carretera pel pas per la zona de la C-55 i la C-25. De fet, Pericas, recorda que el primer servei que van fer a Manresa va ser un accident en el qual hi va haver un camió implicat i després també van fer altres serveis com un incendi en un foc d'habitatge i accidents. Però tota aquesta varietat de serveis va canviar perquè, tal com destaca Matoses, durant el confinament «els serveis van baixar en picat, encara que n'hi va continuar havent».

Ara, tots tres ja han estat destinat a un parc on exerceixen com a bombers professionals i poden aplicat els coneixements adquirits als parcs de Manresa i Gavà, on, de fet, ja feien les mateixes funcions que ara però sense que la seva presència comptés en els còmputs mínims de bombers que hi ha d'haver al parc. Així, Raich és al parc de Guardiola de Berguedà, on el primer servei que va atendre va ser una falsa alarma al CAP de Berga. Matoses és al parc de Cassà de la Selva, on després d'una experiència «fantàstica» a Manresa, es va trobar que un dels primers serveis va ser atendre un ciclista que s'havia trencat la clavícula. Pericas també treballa ara al parc de Cassà de la Selva, i la primera emergència en què va participar va ser un accident de trànsit que «no va ser gran cosa» però quan la senyora accidentada va haver sortit del vehicle va tenir un atac d'ansietat i es va desplomar, de manera que va haver de ser immobilitzada i després atesa pel SEM.