Trenquen els vidres i roben a l'interior de sis vehicles en un pàrquing de Manresa

La Policia Local de Manresa investiga un presumpte robatori aquest dissabte a l'interior de diversos vehicles que hi havia estacionats al pàrquing del número 10 del carrer d'en Cirera, al barri antic.

Els agents han estat alertats cap a les 4 de la tarda per una veïna que ha anat a buscar el cotxe i ha vist que tenia el vidre de la porta del darrere trencat, i quan s'han traslladat fins al pàrquing s'han adonat que hi havia diversos vehicles afectats. En concret, sis turismes, tots amb desperfectes als vidres d'alguna de les portes, d'on n'haurien sostret ulleres de sol i altres objectes personals que els afectats aquesta tarda encara havien d'acabar de comprovar.

Es tracta d'un pàrquing privat d'una cinquantena de places distribuïdes en dues plantes separades l'una de l'altra i que no estan connectades, de manera que només han resultat afectats els vehicles que hi havia aparcats a la planta de sota. Hi aparquen majoritàriament veïns del barri antic o comerciants de la zona, a qui s'ha demanat que presentin denúncia a la Policia o als Mossos en cas d'algun desperfecte o sostracció.

Els agents sospiten que el presumpte autor (o autors) dels fets hauria accedit al pàrquing aprofitant algun descuit o que la porta era oberta per l'entrada o sortida d'algun veí, tenint en compte que no l'havien forçada. Tampoc no se sap l'hora que s'haurien produït els fets, si bé se situa entre la nit de divendres, que és quan la veïna que va donar l'avís va aparcar el cotxe, i les 4 de la tarda de dissabte. Els agents confien que la comprovació de les empremtes digitals per part de la policia científica o les imatges de la càmera de videovigilància del pàrquing els ajudin a resoldre el cas.