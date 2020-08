Mor la conductora d'un turisme en una sortida de via en una pista a Saldes

El Servei Català de Trànsit informava que, ahir al matí, hi va haver un accident de trànsit amb una víctima mortal en una pista al terme municipal de Saldes (Berguedà), a la zona del pla del Collell.

Els Mossos d'Esquadra van informar que van rebre l'avís d'aquest accident quan faltaven vuit minuts per a les 9 del matí.

Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va sortir de la via i es va precipitar per un barranc. A causa de l'accident va morir la conductora del turisme, A.R.A., de 43 anys, que era veïna de Vic. La persona que anava de copilot en el mateix vehicle va resultar ferida greu i va ser traslladada en helicòpter a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.

Arran del sinistre, es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues ambulàncies i l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i cinc dotacions de Bombers de la Generalitat. Entre aquestes últimes, hi havia dues dotacions del Grup de Recolzament d'Atencions Especials (GRAE). Una es desplaçava per terra i l'altra ho feia per aire.

Aquestes dotacions van efectuar la primera atenció sanitària de la persona ferida i, a continuació, van procedir a l'extracció del lloc de l'accident d'aquesta persona que presentava un estat greu. Posteriorment, es va fer el transfer fins a l'helicòpter del SEM.

El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l'any.

És un servei públic que dona atenció a les persones afectades per aquest tipus d'accidents per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits que s'han d'efectuar després d'un sinistre, conèixer els recursos que existeixen actualment, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i, finalment, donar el suport psico-lògic davant d'un sinistre de trànsit.