Un motorista ferit crític en un accident a Ribera d'Urgellet

Una motorista ha resultat ferit crític aquest dilluns a la tarda a Ribera d'Urgellet. La moto que pilotava i un cotxe han xocat a la carretera C-14, en el punt quilomètric 173, a dos quarts de 6 de la tarda per causes que encara s'estan investigant, segons el Servei Català de Trànsit. El ferit ha estat traslladat amb helicòpter al Parc Taulí de Sabadell. Com a conseqüència del xoc, el SCT ha hagut de tallar la carretera en el dos sentits de la marxa durant més d'una hora, fet que ha provocat cues de fins a tres quilòmetres en els dos sentits. Fins al lloc del sinistre s'han desplaçat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues ambulàncies i l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i dues dotacions dels Bombers.