Detenen un home per plantar 215 plantes de marihuana al Solsonès

La Guàrdia Civil ha comissat 215 plantes de marihuana en una casa aïllada del Solsonès. El dia 20 d'agost, efectius del cos es van desplaçar fins a a la casa arran d'una investigació que havia començat a mitjan mes. Els agents van tenir coneixement d'una possible plantació il·legal de marihuana en una finca de la zona i també van aconseguir localitzar el propietari.

El detingut és un home de 30 anys i veí de la comarca, a qui s'atribueix un delicte contra la salut pública per cultiu i elaboració de drogues. Durant la inspecció, també van comissar material que s'utilitza per al cultiu de marihuana com ara ventiladors, làmpades, transformadors i productes fitosanitaris i fertilitzants.

La investigació que va portar a terme la Guàrdia Civil va permetre localitzar la plantació, situada a la parcel·la on se sospitava que hi podia haver el cultiu indoor de la casa aïllada del Solsonès. No ha transcendit el municipi. La Guàrdia Civil també va aconseguir localitzar el propietari, que va accedir a col·laborar de manera voluntària en la investigació. Un cop descoberta la plantació amb 215 plantes de marihuana i tot el material, es van obrir diligències i es van lliurar al Jutjat d'Instrucció número 1 de Solsona. La policia atribueix al propietari un delicte contra la salut pública.