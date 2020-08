Els exàmens d'agost per treure's el carnet de conduir no redueixen la llista d'espera

Les autoescoles de Manresa veuen com la llista d'alumnes que volen fer l'examen pràctic del carnet de conduir creix per falta d'avaluadors de la Direcció General de Trànsit (DGT). Des que es van reprendre els exàmens a la capital del Bages, al juliol, les autoescoles han pogut presentar menys de la meitat dels alumnes que aspiren habitualment a treure's el permís de conducció, i el malestar creix perquè volen obtenir el carnet com més aviat millor.

La DGT, en una decisió inèdita, ha convocat exàmens durant el mes d'agost per pal·liar el retard que arrosseguen com a conseqüència del confinament, però el nombre d'alumnes que es poden presentar és mínim i realment l'ajut és escàs. «Si arribo a saber que la situació és aquesta potser hauria fet vacances», afirma Francesc Gallego, responsable de l'autoescola Logos de Manresa.

Per què falten examinadors? Les autoescoles apunten diferents motius. En primer lloc, n'hi ha que estan de vacances i s'incorporaran a la feina després del període estival, un percentatge destacat d'aquest personal de la DGT –que informacions de les autoescoles apunten que arriba al 20%– de moment no treballa perquè pertany a un col·lectiu de risc, i n'hi ha que estan de baixa. A més, han reorganitzat la feina perquè en cas de brot els efectes a la plantilla sigui el més baix possible i no hi hagi una part important d'examinadors que hagin d'agafar de baixa per contagi o per fer quarantena. Un escenari que empitjoraria la situació.

L'autoescola Logos de Manresa presentava abans de la pandèmia uns 20 alumnes cada vegada que a la zona de pistes hi havia exàmens, però ara la manca d'examinadors l'ha obligat tres dies a presentar-ne menys de 10. «El dia 14 d'agost se'n van examinar cinc, mínim històric, i aquest dimecres en presentaré vuit. Està molt per sota de la capacitat de les autoescoles. Dic als alumnes que cal anar ben preparats i aprovar perquè n'hi ha d'altres que esperen i a saber quan podrien fer l'examen de nou en cas que suspenguin», explica Gallego, que a més és el representant del Bages a la Federació d'Autoescoles de Barcelona.

Gallego explica que autoescoles d'altres comarques, amb zona de pistes pròpia, es posen en contacte amb les del Bages per demanar si la situació a la Catalunya Central és millor, i així poder inscriure-hi alumnes seus, però reben una negativa com a resposta perquè al Bages la realitat és igual de desesperant. Uns contactes, assegura, que ja hi ha hagut altres vegades, com quan les vagues d'examinadors també van crear una llista d'espera important.

«Jo solia presentar set o vuit alumnes cada cop que hi havia exàmens, abans del confinament. En les darreres convocatòries n'he pogut presentar dos. Xifres que són lluny dels 20 que s'hi presentaven a cada convocatòria anys enrere, quan la situació era més òptima», explica per la seva banda Jordi Picas, responsable de l'autoescola Minorisa. També opina que els exàmens de l'agost realment no han ajudat negocis com el seu i espera que al setembre la situació millori. «La DGT calcula que al setembre hi hagi una certa recuperació i que a l'octubre tot es pugui normalitzar, en el cas que no hi hagi un rebrot important. Llavors no m'ho vull ni imaginar», afegeix.

«Abans no havíem tingut llistes d'espera, i ara sí», indica la gerent d'Autoescola Trac, Queralt Mayol, i afegeix: «Aquesta situació fa que hi hagi famílies que vinguin i diguin de tot al personal administratiu». Lamenta disposar dels recursos per poder preparar i presentar molts més alumnes dels que la DGT finalment els deixa inscriure, i assegura que la situació està creant problemes a les autoescoles.