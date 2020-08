Decomissen prop de 900 paquets de tabac de contraban, valorats en gairebé 4.000 euros, a la duana de la Farga de Moles

Paquets de tabac localitzats per la Guàrdia Civil en el forat on hi ha la roda de recanvi d'un vehicle

La Guàrdia Civil ha decomissat 860 paquets de tabac de contraban, valorats en 3.868 euros, en un control dut a terme dijous passat a la duana de la Farga de Moles, a les Valls de Valira (Alt Urgell). Els fets van tenir lloc a les set de la tarda, quan un vehicle procedent d'Andorra va entrar al recinte pel carril verd, destinat als cotxes que no tenen res a declarar. Aleshores, els agents van van localitzar al seu interior diverses maletes amagades i també hi van trobar més paquets al forat on hi ha la roda de recanvi. Un dels tres ocupants del vehicle, de 60 anys i nacionalitat francesa, va reconèixer que eren seus i es va procedir a aixecar-li un acta per infracció de contraban, quedant, a més, tota la mercaderia dipositada a la duana.