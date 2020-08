Una home agredeix la seva parella amb una arma blanca en un pis del Barri Antic de Manresa

Els crits d'auxili d'una jove al carrer Ignasi Balcells, al Barri Antic de Manresa, ha alertat els veïns que immediatament han trucat la policia. Un home ha agredit la seva parella amb una arma blanca provocant-li una ferida a la mà, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra a aquest diari. Els fets han tingut lloc aquesta matinada, a dos quarts de 2, i la dona, que sagnava, ha demanat ajut per la finestra perquè la seva parella l'havia tancat al pis i no en podia sortir.

Els Mossos, la Policia Local i una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques s'hi han desplaçat, però l'home prèviament ha fugit del pis on viuen. Tot i fer una cerca pel bloc, no han aconseguit trobar-lo.

La policia ha tret del pis a la dona, que ha estat atesa pel personal mèdic i l'han traslladat a l'hospital per curar-li la ferida, que és lleu. La parella té un nadó i el moment en què la dona ha hagut d'anar al centre mèdic, una veïna se n'ha fet càrrec. Els Mossos d'Esquadra han alertat als Serveis Socials de l'Ajuntament que amb la parella viu aquest nadó. Testimonis presencials expliquen que la dona ha negat a la policia en un primer moment que la parella li hagués provocat la ferida, tot i que els veïns han narrat als agents i a aquest mateix diari que hi han sentit els crits de la discussió, cops i que, a més, ha demanat auxili per la finestra. Els Mossos han confirmat que estan a l'espera que la dona interposi una denúncia.

L'agressió ha tingut lloc en un bloc ocupat del carrer Ignasi Balcells, al costat de la plaça de la Música. Els veïns de la zona fa temps que es queixen dels aldarulls que s'hi produeixen, i sovint hi ha sorolls molestos i baralles que provoquen un fort malestar. Dilluns, expliquen els veïns, hi va haver una fora baralla entre persones que viuen al bloc.