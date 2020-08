Tres arrestats per robar a botigues de telefonia d'Olesa de Montserrat

Els Mossos d'Esquadra van detenir tres homes per robar en establiments de telefonia d'Olesa de Montserrat, entre altres municipis del Baix Llobregat. L'arrest es va portar a terme el dijous 13 d'agost a 2/4 de 3 de la matinada, quan els agents van tenir coneixement d'un robatori en una botiga de telefonia de Castelldefels.

Els autors dels fets van forçar la porta metàl·lica de l'establiment i un cop a l'interior van arrencar els terminals dels ancoratges de seguretat de les lleixes, van obrir la caixa enregistradora i van fugir del lloc en un vehicle. La policia va muntar un control a la carretera B-20, a l'Hospitalet de Llobregat. Només 20 minuts més tard, els agents van aturar un vehicle, que coincidia plenament amb la descripció facilitada per testimonis. Durant l'escorcoll, els agents van localitzar una bossa amb cinc telèfons mòbils d'alta gamma, amb els sistemes d'alarma trencats, 170 euros en efectiu i diverses eines per cometre robatoris, com per exemple, tenalles, una destral i guants.

Davant les evidències, els agents van detenir els tres joves. Posteriorment, els investigadors de la comissaria de Martorell van aconseguir identificar dos dels detinguts com a presumptes autors de dos robatoris amb força a establiments de telefonia comesos el 29 de juliol i el 12 d'agost a Olesa de Montserrat. Per la seva banda, la policia de Gavà també els va identificar amb imatges de botigues on havien entrat a robar.