Una agressió en un bloc ocupat al Barri Antic esgota la paciència dels veïns

L'agressió a una dona en un bloc ocupat a prop de la plaça de Música de Manresa, al costat del conservatori, ha esgotat la paciència dels veïns. Parlen de la degradació d'aquest punt del Barri Antic pels aldarulls continus i sorolls a les nits. La darrera intervenció policial al bloc va tenir lloc ahir a la matinada, quan un home va agredir la seva parella amb un ganivet i li va provocar una ferida lleu a la mà. L'agressor va fugir, però la policia sap de qui es tracta i hi ha una ordre d'arrest per quan el localitzin.

Els crits d'auxili de la jove des d'una finestra del bloc, situat al carrer d'Ignasi Balcells, van posar en alerta els veïns, que immediatament van trucar a la policia. La dona tenia un tall a la mà que li havia provocat la seva parella amb l'arma, segons van confirmar els Mossos d'Esquadra a aquest diari, i va demanar ajut després que la tanqués al pis i no en pogués sortir. Els fets van tenir lloc a dos quarts de dues i van provocar un ensurt als veïns del mateix carrer i als del carrer de Santa Maria, a l'entorn de la plaça.

Els Mossos d'Esquadra, la Policia Local i una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'hi van desplaçar, però l'home prèviament havia fugit del pis on viuen. Tot i que els agents van fer una cerca pel bloc i els carrers de l'entorn, no van aconseguir trobar-lo. La policia, però, té identificat l'agressor i, segons van informar ahir a la tarda, estan pendents d'arrestar-lo.

Un cop els agents es van presentar ahir a la matinada al bloc, van treure del pis la dona, que va ser atesa pel personal mèdic i traslladada a l'hospital per curar-li la ferida, que és lleu. La parella té un nadó i en el moment en què la dona va anar al centre mèdic una veïna se'n va fer càrrec. La policia va alertar els Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa, que van iniciar el protocol de violència de gènere i es van fer càrrec de la mare i la nena, que des d'ahir no viuen al bloc. Els veïns van narrar a la policia i a aquest mateix diari que van sentir els crits de la discussió i cops abans que la dona demanés auxili.

Els veïns diuen que tot sovint han de trucar a la policia per aldarulls i que dilluns a la nit també els van alertar d'una baralla entre els integrants del grup que viuen al bloc de pisos, el número 15 del carrer d'Ignasi Balcells. Des de fa un any hi viuen uns 15 joves i els veïns de l'entorn del bloc han alertat en diverses ocasions l'Ajuntament del malestar i truquen reiteradament a la Policia Local pels sorolls que hi ha fins a altes hores de la nit i petits robatoris, però es queixen que, malgrat la presència dels agents poc després de trucar-hi, no hi ha solucions definitives.

Casos com el de l'ocupació d'aquest bloc no són nous a la ciutat, i la Policia Local, com ja ha informat en altres ocasions, no pot fer fora les persones que hi viuen –malgrat ser un bloc ocupat–, i només pot procedir al desallotjament en el cas que hi hagi l'ordre d'un jutge.

En aquest cas, no hi ha una denúncia del propietari, que és un inversor que viu a València que s'ha desentès de l'immoble a causa dels problemes que ha tingut, segons els veïns, amb l'Ajuntament de la ciutat. Lamenten que el propietari no s'hi impliqui.

L'immoble consta de quatre plantes, amb quatre pisos cada una, i tots estan ocupats. Són nois joves dels quals els veïns no saben la procedència, i algunes de les baralles i disputes que han tingut són amb altres joves que s'hi han volgut instal·lar sense el consentiment dels que ja hi són, segons el testimoni dels veïns, que estan a l'aguait del que hi succeeix. Tot sembla indicar que els primers que van entrar als pisos, fa un any, fan pagar periòdicament als que s'hi han instal·lat posteriorment.