Un motorista resulta ferit greu en un accident a la C-55, a Olesa

Un motorista va resultar ferit de gravetat aquest dimecres al vespre en un accident de trànsit a la C-55, a Olesa de Montserrat. Quatre vehicles, tres turismes i una moto, van xocar al punt quilomètric 4 de la via en sentit Barcelona, per causes que es desconeixen. Els Bombers van rebre l'avís a les 19.17 h. El sinistre va obligar a tallar la via durant prop de dues hores, provocant cues de fins a cinc quilòmetres segons Trànsit.



Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues ambulàncies del SEM, un helicòpter medicalitzat i dues patrulles dels Mossos d'Esquadra. El motorista va resultar ferit greu i va ser traslladat en helicòpter a l'hospital de Bellvitge. El passatger que viatjava amb ell va resultar menys greu i va ser traslladat a l'hospital de Martorell, segons fonts dels Bombers.



El tall de la carretera va causar inicialment dos quilòmetres de retencions en els dos sentits de la marxa. Va durar prop de dues hores, fins a les 9 del vespre, arribant a provocar fins a cinc quilòmetres de cues. En un moment es va donar pas alternatiu als vehicles, segons Trànsit, però van ser pocs minuts. No es van obrir les barreres del peatge de la C-16.









Més imatges de l'accident d'aquesta tarda a la C-55 a l'altura d'Olesa de Montserrat. S'hi han vist implicats dos turismes i una moto. El conductor i el passatger estan crítics però segueixen vius. A aquestes hores la via ja està normalitzada. pic.twitter.com/Ujx2uOMPSt — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) August 26, 2020