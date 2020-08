Un vehicle s'incendia a Manresa, a la C-25

Una furgoneta es va cremar ahir al matí a l'autovia C-25, al punt quilomètric 131, al terme municipal de Manresa. Els Bombers hi van enviar una dotació, però no hi va haver de treballar per extingir les flames perquè el conductor del vehicle les va apagar amb un extintor. Cap persona no va resultar ferida. Els cossos d'emergències van rebre l'avís de la incidència a les 11.48 h.