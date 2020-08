Un conductor resulta ferit en bolcar el seu vehicle a Guixers

El conductor d'un vehicle va resultar ferit ahir al vespre a Guixers després de patir un accident de trànsit en què va bolcar el cotxe amb què viatjava. Segons fonts dels Bombers, l'accident va tenir lloc a les 19.36 h a la carretera C-462, al quilòmetre 25. Per causes que es desconeixen el vehicle va bolcar i l'home va quedar-hi atrapat a l'interior perquè les portes havien quedat bloquejades i no s'obrien.

Els Bombers van evacuar el conductor, que inicialment semblava que hauria de ser traslladat en helicòpter a l'hospital, però que finalment va ser dut en ambulància al Sant Bernabé de Berga en estat menys greu. Els Bombers van enviar tres dotacions al lloc dels fets i també es van activar una ambulància i un helicòpter del SEM i els Mossos d'Esquadra.