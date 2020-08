Desembassen els pantans de La Baells i Sant Ponç pel risc de pluges intenses

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) desembassarà dels pantans de La Balles i Sant Ponts aquest divendres davant el risc de precipitacions intenses aquest vespre. A La Baells s'incrementa el cabal de sortida de l'aigua, que passa de 7,5 a 12,5 metres cúbics. Per altra banda, l'ACA incrementa les operacions de desembassament a la capçalera del Cardener, i augmenta el cabal de sortida de l'embasament de Sant Ponç de 5 a 11 m3/s durant el dia d'avui. Aquest augment es farà esglaonat, iniciant-se a les 16 h i assolint el cabal d'11 m3/s a les 17 h.

L'Agència indica que l'increment de cabal no hauria de suposar risc d'inundació tret de guals o zones molt puntuals properes al riu, i que s'han fet avisos als municipis aigües avall dels embassaments. Es recomana precaució prop de la llera i zones de flux preferent.

Per la seva banda, Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya Inuncat per l'episodi de pluges intenses generalitzades que començarà a partir d'aquest migdia i afectarà sobretot les comarques interiors de Girona, Catalunya Central, Barcelona i Tarragona. A partir d'aquest migdia es poden superar els 40 l/m2 en 30 minuts d'intensitat de pluja a les comarques interiors de Girona, a la Catalunya Central, a Tarragona i al Sud de Barcelona.

En aquestes comarques es preveu una acumulació de pluja de més de 100 l/m2 en 24 hores. A la resta del territori es podran superar els 20 l/m2 en 30 minuts d'intensitat de pluja. L'episodi s'iniciarà a partir d'aquest migdia i s'intensificarà amb el pas de les hores. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra i de ratxes fortes de vent. És possible que puntualment es produeixi algun fenomen de temps violent.

Protecció Civil recomana no quedar-se a prop de lleres, rius i guals i evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades perquè, encara que semblin portar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada.També demana no deixar els cotxes aparcats en zones inundables o torrents secs ni estacionar en zones que puguin obstaculitzar el pas de vehicles d'emergències. Si les tempestes van acompanyades d'aparat elèctric, cal evitar situar-se sota els arbres o torres elèctriques.

Afegeix que s'han d'extremar les precaucions en les activitats a l'aire lliure en les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Qui condueixi de matinada ha d'evitar vies secundàries, especialment si són a prop de rius, rieres i zones inundables. En cas de conduir amb pluja, el Servei Català de Trànsit recomana augmentar la distància de seguretat, reduir la velocitat, moderar la velocitat sense frenar ni accelerar en cas de patir aiguaplaning, comprovar durant la marxa si els frens responen, en cas de pluja torrencial estacionar amb un lloc segur i mantenir encesos els llums i no travessar zones inundades.