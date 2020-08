La Policia Local atura un concert de Navàs per un incompliment de les mesures anticovid

La Policia Local de Navàs va intervenir en un dels concerts de la festa major del municipi, que es va celebrar el cap de setmana passat, quan un grup de joves ballaven sense la distància de seguretat ni la mascareta, incomplint les mesures per frenar el contagi de la covid-19. Després que diversos vídeos i imatges sobre l'actuació es difonguessin ahir per les xarxes socials, el govern local va emetre un comunicat en què qualifica els fets com una «acció aïllada» i assegura que els actes organitzats «van complir de forma estricta les mesures sanitàries».

L'alcalde de Navàs, Salvador Busquets, va afirmar ahir a aquest diari que en l'organització dels esdeveniments «sempre s'ha estat estricte en el compliment de les mesures per combatre el contagi de la covid-19». Alhora també remarcava que l'acció no va durar més de deu minuts i que no «ha suposat un problema de salut pública, tenint en compte els resultats i casos de covid-19 al nostre municipi, tot i així, caldrà estar atents i alerta els pròxims dies».

El batlle sostenia que convé no criminalitzar cap sector, «perquè el fonamental és aconseguir conscienciar tots els veïns del municipi per evitar la propagació del virus». D'altra banda, també feia referència a les concentracions que es duen a terme a la zona del polígon, on sovint es fan activitats sancionades actualment, com ara botellons. En aquest sentit, assegurava que prendrà les mesures necessàries perquè no es repeteixin, però tot i això apuntava que, «més enllà del reforç policial, la prioritat és treballar per la conscienciació dels veïns».

En el comunicat que el consistori va emetre ahir, també s'actualitzaven els casos de covid al municipi. En total, hi ha cinc casos positius a Navàs comptabilitzats, segons les dades que proporciona el departament de Salut, i que engloben les PCR que s'han dut a terme al CAP Navàs. En el mateix comunicat, el consistori fa una crida a la responsabilitat: «Tots hem ser responsables de les nostres accions, tot pensant en la protecció dels més vulnerables».