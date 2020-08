Les previsions de pluges intenses porten l'alerta a embassaments i rius

La Catalunya Central estava en alerta ahir al vespre davant les previsions de precipitacions intenses. Hi havia preocupació per la crescuda sobtada del riu Llobregat i el seu afluent, el Cardener, i dels embassaments. Per aquest motiu l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va desembassar els pantans de la Baells i Sant Ponç incrementant el cabal de sortida de l'aigua ahir a la tarda de forma esglaonada per evitar inundacions als pobles per on passen els rius. Els ajuntaments estaven avisats.

El riu Llobregat al seu pas per Gironella va augmentar considerablement de cabal ahir a la tarda, hores després del desembassament de la Baells. Prèviament baixava poca aigua. Protecció Civil va fer una crida a no quedar-se a prop de lleres i guals, i evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades perquè, encara que sembli que porten poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada. També demanava no deixar els cotxes aparcats en zones inundables o torrents secs ni estacionar en zones que puguin obstaculitzar el pas de vehicles d'emergències. Avui encara s'esperen pluges intenses



Pedra i pluja a Berga i Cardona

Les precipitacions van ser especialment intenses a Cardona, on al vespre, i en dues hores, van caure 60 litres per metre quadrat. Els xàfecs van provocar inundacions de carrers i baixos de blocs de pisos. Els Bombers van fer una sortida en aquesta població del Bages perquè hi havia 40 centímetres d'aigua en uns baixos del car-rer Canonge Serra Vilaró. La pluja va anar acompanyada també de calamarsa. Els problemes al vespre se centraven principalment a Lleida.

A Berga, va descarregar a les 6 de la tarda un fort un xàfec que va anar acompanyat de calamarsa i fortes ratxes de vent. Les precipitacions van durar uns quinze minuts i posteriorment la situació es va calmar. Al terme municipal de Sagàs, en el punt quilomètric 25 la carretera C-62, va caure un arbre al carril en sentit Vic arran de les pluges.