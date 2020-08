Rescaten a un pastor desorientat per la boira a la vessant occidental del Cadí

Un pastor desorientat per la boira a la vessant occidental del Cadí va ser rescatat el dissabte el vespre pels agents rurals. L'estat del pastor era favorable, d'acord amb la informació facilitada per Bombers. L'equip dels GRAE de la Seu d'Urgell també el buscava i, prèviament, el va ubicar a la zona de la Torreta, al terme de La Vansa i Fórnols, a través del Whatsapp.

L'afectat va trucar els Bombers pels volts de les set de la tarda quan es va veure rodejat per la boira amb el seu ramat. L'equip dels GRAE hi va poder parlar per mòbil per indicar-li que no es mogués del lloc on estava. Més tard, cap a les nou del vespre el pastor va sentir les sirenes de l'equip de rescat a la llunyania i, finalment, a les 21.07 h. del vespre va ser rescatat i traslladat fins al punt on tenia aparcat el cotxe.

Poques hores després del rescat, va començar a nevar en aquest punt de la muntanya. De fet, aquest matí la zona del Prat d'Aguiló s'ha llevat amb sis centímetres de neu, segons les dades de l'estació meteorològica de la zona.