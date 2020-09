La mortalitat a les carreteres de la Catalunya Central baixa el 72,2% per la covid

Un agent treballant en el punt on hi va haver un accident mortal, a Calders

Un agent treballant en el punt on hi va haver un accident mortal, a Calders ARXIU/OSCAR BAYONA

La mortalitat a les carreteres de la Catalunya Central s'ha reduït el 72,2% des de principi d'any i fins el 31 d'agost, en comparació amb el mateix període de l'any passat. Així, durant els primers vuit mesos d'aquest any, han mort cinc persones en accident de trànsit mentre que en el mateix període de l'any passat un total de 18 persones van perdre la vida en accidents de trànsit a la Catalunya central. Les restriccions de mobilitat imposades per la covid-19 expliquen aquest descens de la sinistralitat.

A nivell català, un total de 71 persones han mort en accidents de trànsit aquest any segons dades del Servei Català de Trànsit fins al 31 d'agost. Són un 41% menys que l'any passat a causa de les restriccions de mobilitat provocades per la covid-19. Hi ha hagut 63 accidents mortals a les carreteres catalanes , un 45% menys. Ara bé, hi ha un repunt en el nombre de víctimes mortals en els vehicles pesants, amb 6 morts respecte als 5 del mateix període del 2019, i en les furgonetes, amb 8 víctimes mortals enguany respecte a 7 de l'any passat.

En comparació amb el 2010, any de referència per al compliment dels objectius europeus, les víctimes mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya s'han reduït un 55,3%, atès que fa una dècada havien perdut la vida 159 persones en el mateix període.

Pel que fa als col·lectius vulnerables, fins al 31 d'agost han mort 14 motoristes, 5 ciclistes i 7 vianants, mentre que en el mateix període de l'any passat havien perdut la vida 37 motoristes, 7 ciclistes i 8 vianants. Precisament aquesta setmana, l'SCT coordina amb les Policies Locals de diversos municipis de Catalunya una campanya preventiva de protecció i control de vianants en zona urbana.

Es manté també la tendència a l'alça dels accidents mortals amb un únic vehicle implicat. 27 dels 63 accidents mortals han ocorregut amb un sol vehicle, el que suposa el 43% del total de sinistres, mentre que l'any passat en el mateix període aquest tipus d'accidents suposaven el 35% de la sinistralitat mortal. Tot i això, hi ha hagut una reducció d'aquest tipus d'accidents en comparació amb l'any passat: 27 el 2020, respecte als 40 de l'any 2019.

38 de les 71 víctimes mortals registrades, un 53,5%, són en cap de setmana o festiu.

Pel que fa a demarcacions, a les quatre hi ha hagut una reducció de les víctimes mortals. Les majors disminucions es registren a Barcelona i Tarragona, amb una caiguda del 46,2% i del 43,8%, respectivament. A Lleida, el descens és del 36,8%, mentre que a Girona és del 31,6%. Tanmateix, si es compara amb 2010, aquesta darrera demarcació registra la reducció més important, del 68,3%.