La Guàrdia Civil decomissa més de 3.000 plantes de marihuana a l'entorn del pantà de Camarasa

La Guàrdia Civil ha detingut cinc homes d'entre 23 i 40 anys i nacionalitat albanesa, acusats d'un delicte contra la salut pública per cultiu i elaboració de drogues com a presumptes responsables d'una plantació de marihuana amagada en una zona escarpada i de difícil accés situada a Camarasa (Noguera), concretament al costat del pantà i a prop del nucli de Fontllonga.

L'arrest va tenir lloc aquest dilluns, quan cap a les vuit del matí es van decomissar unes 3.200 plantes amb un pes superior als 1.800 quilos. Els agents en tenien coneixement des de principis d'estiu i en l'operatiu hi van participar prop d'una quinzena d'efectius, a més d'altres del Grup d'Especialistes en Activitats Subaquàtiques procedents de Barcelona i els Agents Rurals.

Segons han informat des de la Guàrdia Civil en un comunicat, els detinguts portaven mesos vivint en tres tendes de campanya que estaven instal·lades al costat de la plantació per custodiar-la. A més, comptaven amb eines per al seu cultiu, insecticides, generadors elèctrics i bombes per captar l'aigua del pantà.

Pel que fa a la recuperació de les plantes, aquesta es va dur a terme amb llanxes pneumàtiques per tal de poder traslladar la mercaderia fins a una zona accessible amb vehicle. Les diligències que es van instruir seran entregades als jutjats de Balaguer.