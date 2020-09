S'allotja en un apartament, s'aprofita de les claus i després hi torna per robar-hi

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns una dona de 33 anys, de nacionalitat espanyola i veïna de la Seu d'Urgell, com a presumpta autora d'un robatori a l'interior d'un domicili i per falsificació de document públic. Els fets van tenir lloc diumenge passat a la tarda en un apartament turístic de la capital alturgellenca, d'on es van endur dos ordinadors portàtils, una tauleta electrònica, dues planxes de cabell, una maleta, joies, roba i un DNI. Al dia següent, els agents de la policia catalana van tenir coneixement que una dona, que havia estat usuària d'aquests habitatges, havia venut joies en un establiment de compravenda de la mateixa població i que s'havia identificat amb el DNI sostret en l'apartament.

Amb els indicis recopilats, els investigadors van detenir la presumpta autora dels fets, que com a usuària d'aquests apartaments hauria tingut accés a les claus per accedir-hi sense forçar res. Posteriorment, els mossos van dur a terme una entrada i perquisició al domicili de l'arrestada, on es van recuperar la major part dels objectes sostrets. A més, s'hi van intervenir preventivament d'altres de dubtosa procedència, per tal d'esbrinar el seu origen.

La investigació continua oberta per esbrinar si la dona podria estar implicada en altres fets similars. Mentre, la detinguda ha passat aquest dimarts a disposició judicial davant del jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d'Urgell.