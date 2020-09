Els veïns consideren «totalment previsible» l'esfondrament de Berga

La presidenta de l'Associació de Veïns del Capdamunt de la Vila, Roser Farràs, considera que l'esfondrament de dos edificis a Berga, als números 6 i 8 del carrer del Carme, on van cedir els sostres de dos edificis abandonats era «totalment previsible». Tot i que als blocs afectats no hi vivia ningú, es va desallotjar una desena de persones d'edificis veïns davant del risc que aquestes construccions suposen per a altre immobles. A més a més, ahir, el carrer es mantenia tallat a l'alçada dels blocs que estan cedint i que amenacen de caure, per evitar accidents. Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, va explicar ahir que l'Ajuntament hi intervindrà «al més aviat possible» perquè els veïns evacuats puguin tornar a casa.

Farràs assenyala que els dos immobles ara afectats estaven en una situació que «clamava al cel», i recorda que hi ha altres blocs, de les anomenades cases fantasma, que també es troben en un avançat estat de degradació. De fet, segons van explicar fonts del Cos de Bombers, un edifici té col·lapsada la coberta i els forjats, i només la porta del garatge aguanta l'estructura.

La representant veïnal insisteix a demanar que l'Ajuntament actuï per posar fi als riscos que suposen les cases fantasma que hi ha al barri antic de Berga, tot i que afegeix que «mai en donaré la culpa a l'actual govern», ja que, segons recorda, des que va començar tot el problema de les cases fantasma, el 2001, l'executiu local ha estat en mans de diferents alcaldes i partits polítics sense que mai s'hagi resolt la problemàtica que va generar aquesta estafa immobiliària que ha deixat els edificis abandonats i en unes pèssimes condicions.

Pel que fa a l'Ajuntament, Serra explica que preveuen «una actuació a la façana que perilla de caure al més ràpid possible», de manera subsidiària, perquè els veïns dels immobles del voltant que han estat desallotjats puguin tornar a casa «al més aviat possible». També avança que es faran els tràmits perquè es pugui tirar endavant l'enderroc dels immobles afectats, però també recorda que es tracta d'immobles de diversos propietaris privats i que actuar de forma subsidiària per part de l'Ajuntament suposaria assumir uns costos que no corresponen al consitori. També remarca les dificultats tècniques que suposa l'actuació per les dificultats d'accés de la maquinària al carrer on hi ha els blocs afectats.

Pel que fa a la problemàtica més general de les cases fantasma, el regidor reconeix que amb el pas dels anys «la situació només ha fet que empitjorar», però remarca que, malgrat que l'Ajuntament «pot tenir un paper a l'hora d'exigir certes coses», es troben que «darrere no respon ningú» i que tot quedi supeditat a possibles actuacions subsidiàries, de les quals, diu Serr, l'Ajuntament de Berga, «amb una situació econòmica complicada», suposaria «un desemborsament impressionant de diners per unes propietats que no són seves».

Afegeix que «estem determinats a parlar amb l'associació de veïns i tothom qui vulgui participar per fer passos en la direcció correcta» perquè, afegeix Serra, «aquests dies s'ha vist quin és el final de trajecte de la degradació». També afirma que el problema no és la pluja, sinó la «degradació que durant dècades ha viscut una zona molt concreta».