El conductor d'una motocicleta mor en xocar contra un turisme al Pont de Vilomara

El conductor d'una motocicleta , un home de 36 anys i veí de Terrassa, ha mort aquest dimecres a la tarda al Pont de Vilomara en xocar amb un turisme, segons informa el Servei Català de Trànsit. Els fets s'han produït poc abans de 3/4 de 6, a l'entrada de la població.



Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió entre un turisme i una motocicleta a la cruïlla de la carretera BV-1225 i el carrer de Santa Magdalena, a tocar de la benzinera de CEPSA. A conseqüència del xoc, ha mort el conductor del vehicle de dues rodes, mentre que el conductor del turisme, que viatjava sol, ha resultat il·lès.



Arran de la incidència, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).





Accident molt greu aquesta tarda a la BV-1229 a l'altura de del Pont de Vilomara a l'entrada. Una topada entre una moto i un cotxe que ha causat una víctima mortal. pic.twitter.com/OiNn0fc4Nv — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) September 2, 2020