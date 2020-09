L'Ajuntament d'Igualada alerta de l'auge de l'incivisme aquest 2020

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha alertat de l'auge de l'incivisme a la capital de l'Anoia aquest 2020. Segons dades de la Policia Local, en el que portem de 2020 s'han portat a terme un total de 210 intervencions per molèsties, sorolls, aldarulls i bretolades. Aquesta xifra suposa el 50% més de les intervencions per aquests motius que es van realitzar durant el 2019.

Pel que fa a les queixes per sorolls en la via pública i dins dels habitatges, han passat de 89 a 156. Arran d'aquests fets, l'alcalde ha assegurat que l'Ajuntament actuarà amb «contundència». Aquest 2020 la policia ha gestionat més de 900 incidències, en la línia de l'any passat però amb la diferència que enguany no s'ha celebrat la Festa Major.

Només al mes d'agost, la policia local d'Igualada ha imposat 53 denúncies per 'botellón', 60 per no utilitzar la mascareta, 15 per consum de substàncies estupefaents, cinc per desobediència als agents de l'autoritat i vuit a establiments públics que incomplien l'horari de tancaments. També s'han aixecat vuit denúncies per sorolls i dues per causar danys al mobiliari urbà.

A banda, s'han detingut a vuit persones. Dues detencions s'han fet per robatoris amb força, dues per robatoris amb violència, dues per amenaces i dues per violència domèstica.