Quatre dotacions dels Bombers treballen en l'incendi d'un garatge a Manresa

Quatre dotacions dels Bombers s'han activat aquest dimecres al matí per l'incendi d'un garatge a Manresa, al número 29 del carrer de Sant Magí. Segons fonts del cos d'emergències, el foc s'ha originat en un altell del garatge, a les 9.12 h. Els Bombers han pogut apagar-lo ràpidament i han donat el foc per extingit a les 9.31 h. No hi ha hagut altres danys materials ni tampoc personals.